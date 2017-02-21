Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 12:02

Транспорт

Как будет работать наземный транспорт в праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

График движения московских автобусов, троллейбусов и трамваев изменится в выходные и праздничные дни, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

22 февраля и 7 марта наземный транспорт будет работать по пятничному расписанию, а 23–26 февраля и 8 марта – по графику воскресенья.

Автобусные маршруты к торговым и развлекательным центрам ‒ № 959, 961, 962, 964к ‒ 23 и 24 февраля будут курсировать по расписанию субботы.

Коммерческие автобусы в шести округах перешли на новый график работы по просьбе москвичей.

На западе города расписание изменилось у автобусов №№ 554 и 641. На первом маршруте, курсирующем между остановками "Крылатское" и "Улица Федосьино", сократили до 10 минут интервал движения в вечерние часы пик . На втором – от "Матвеевского" до "Улицы Ватутина" – до шести минут. Этого удалось добиться благодаря выпуску дополнительных автобусов на линию. Кроме того, до 01:30 продлили работу маршрута № 178, связывающего 66-й квартал Кунцева и район Фили.

В ЮЗАО по утрам интервалы движения автобусов № 877 ("Остафьевская улица" – "метро "Юго-Западная"") сократили до 12 минут. На час раньше начинает работу автобус № 497, следующий от метро "Проспект Вернадского" до улицы Федосьино. Он выходит на линию с 06:00. От улицы Федосьино первый автобус будет отправляться в 06:26.

наземный транспорт изменения графика

