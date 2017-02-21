Как будет работать наземный транспорт в праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

График движения московских автобусов, троллейбусов и трамваев изменится в выходные и праздничные дни, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

22 февраля и 7 марта наземный транспорт будет работать по пятничному расписанию, а 23–26 февраля и 8 марта – по графику воскресенья.

Автобусные маршруты к торговым и развлекательным центрам ‒ № 959, 961, 962, 964к ‒ 23 и 24 февраля будут курсировать по расписанию субботы.