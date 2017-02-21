Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 08:46

Частные автобусы в шести округах изменили график работы по просьбам москвичей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Коммерческие автобусы в шести округах перешли на новый график работы, изменения коснулись 13 маршрутов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые автобусы начали останавливаться на дополнительных остановках, части продлили путь следования, другим увеличили время работы и сократили интервалы.

На западе города расписание изменилось у автобусов №№ 554 и 641. На первом маршруте, курсирующем между остановками "Крылатское" и "Улица Федосьино", сократили до 10 минут интервал движения в вечерние часы пик . На втором – от "Матвеевского" до "Улицы Ватутина" – до шести минут. Этого удалось добиться благодаря выпуску дополнительных автобусов на линию. Кроме того, до 01:30 продлили работу маршрута № 178, связывающего 66-й квартал Кунцева и район Фили.

В ЮЗАО по утрам интервалы движения автобусов № 877 ("Остафьевская улица" – "метро "Юго-Западная"") сократили до 12 минут. На час раньше начинает работу автобус № 497, следующий от метро "Проспект Вернадского" до улицы Федосьино. Он выходит на линию с 06:00. От улицы Федосьино первый автобус будет отправляться в 06:26.

В Юго-восточном округе в вечерние часы пик автобус № 336, связывающий станции метро "Марьино" и "Кузьминки", теперь ходит каждые 10 минут. Больше автобусов выпустили на маршруте № 436 – от метро "Выхино" до рынка "Садовод".

Интервалы движения уменьшились на автобусном маршруте № 544 ("ВДНХ (южная)" – "Улица Ротерта") в СВАО.

На востоке города изменили путь следования маршрута № 52. Теперь он начинается от станции метро "Преображенская площадь" и заканчивается у остановки "Южное Измайлово". Автобус № 645 от платформы Новогиреево теперь ходит до "Щелковской", а автобус № 833 следует по 15-й Парковой улице и Большому Купавенскому проезду, не выезжая на МКАД.

Возобновил движение по Огородному проезду автобус № 19, курсирующий от станции метро "Тимирязевская" до Рижского вокзала.

На северо-западе Москвы по просьбе сотрудников Центральной клинической больницы гражданской авиации автобус № 412 стал останавливаться возле учреждения.

В столице периодически корректируют работу частных перевозчиков по просьбе горожан. Пассажиры могут оставить свои предложения и пожелания по работе маршрутов через контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54 (короткий номер для мобильных телефонов – 3210) или на портале transport.mos.ru.

Пассажиры также могут обратиться в один из двух офисов центра "Московский транспорт".

В 2017 году количество маршрутов частных перевозчиков может увеличиться. Сейчас их в городе 211.

Синие автобусы, пришедшие в прошлом году на смену маршруткам, оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля и датчиками ГЛОНАСС. Также в новых автобусах начали тестировать бесплатный Wi-Fi.

Перевозчики обязаны контролировать работу водителей, чтобы они не нарушали скоростной режим, не продавали билеты во время движения, не останавливались вне официальных остановок.

наземный транспорт частные перевозчики изменение графика изменение маршрутов

