Четыре новых автобусных маршрута появились в столице

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В среду, 20 августа, в столице открыли сразу четыре новых автобусных маршрута. Наземный транспорт теперь ежедневно ходит от Рижского вокзала до Трубной площади, от пятого микрорайона Солнцева до метро "Кунцевская", от Заревого проезда до "Щелковской" и от "Нагатинской" до "Каширской", сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Автобус номер 38 "Рижский вокзал – Трубная площадь" от железнодорожного вокзала следует по Сущевскому Валу через станцию метро "Марьина Роща", по Олимпийскому проспекту, улицам Дурова и Самотечной. Далее маршрут автобуса проходит по Самотечной площади и Цветному бульвару. Отправляясь в обратную сторону, автобус проезжает Цветной бульвар, Олимпийский проспект, Трифоновскую улицу, а также проспект Мира.
- режим работы: с 6.30 до 21.25
- интервал движения в часы пик: 15 минут
- интервал движения в дневное время: 20 минут
Напомним, что в рамках проекта "Активный гражданин" москвичам было предложено проголосовать за появление в столице новых маршрутов наземного транспорта. В частности, за ныне открытый маршрут от Рижского вокзала до Трубной площади высказались 66 процентов жителей города.
По улицам Авиаторов, Волынской, Главмосстроя, Озерной, Лобачевского, Солнцевскому и Мичуринскому проспектам, а также Боровскому, Аминьевскому и Рублевскому шоссе двигается автобус номер 856 "Пятый микрорайон Солнцева – Метро "Кунцевская".
- режим работы: с 5.30 до 0.45
- интервал движения в часы пик: 15 минут
- интервал движения в дневное и ночное время: 20 минут
Маршрут нового автобуса номер 735 "Заревый проезд – Метро "Щелковская" проходит по Заревому проезду, улицам Широкой, Осташковской, Хабаровской, Уральской, а также по Щелковскому шоссе и МКАД. Транспорт проезжает мимо метро "Медведково".
- режим работы: с 6.30 до 22.00
- интервал движения: 30 минут
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Автобус номер 164к "Метро "Нагатинская" – Метро "Каширская" следует по Варшавскому и Каширскому шоссе, улице Маршала Шестопалова. При движении к метро "Каширская" автобус двигается также по Старокаширскому шоссе с остановкой "Поселке Строителей".
- режим работы: с 7.00 до 20.00
Со всеми маршрутами столичного наземного транспорта можно ознакомиться здесь.
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