Четыре новых автобусных маршрута появились в столице

Фото: m24.ru

В среду, 20 августа, в столице открыли сразу четыре новых автобусных маршрута. Наземный транспорт теперь ежедневно ходит от Рижского вокзала до Трубной площади, от пятого микрорайона Солнцева до метро "Кунцевская", от Заревого проезда до "Щелковской" и от "Нагатинской" до "Каширской", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобус номер 38 "Рижский вокзал – Трубная площадь" от железнодорожного вокзала следует по Сущевскому Валу через станцию метро "Марьина Роща", по Олимпийскому проспекту, улицам Дурова и Самотечной. Далее маршрут автобуса проходит по Самотечной площади и Цветному бульвару. Отправляясь в обратную сторону, автобус проезжает Цветной бульвар, Олимпийский проспект, Трифоновскую улицу, а также проспект Мира.

режим работы: с 6.30 до 21.25

интервал движения в часы пик: 15 минут

интервал движения в дневное время: 20 минут

Напомним, что в рамках проекта "Активный гражданин" москвичам было предложено проголосовать за появление в столице новых маршрутов наземного транспорта. В частности, за ныне открытый маршрут от Рижского вокзала до Трубной площади высказались 66 процентов жителей города.

По улицам Авиаторов, Волынской, Главмосстроя, Озерной, Лобачевского, Солнцевскому и Мичуринскому проспектам, а также Боровскому, Аминьевскому и Рублевскому шоссе двигается автобус номер 856 "Пятый микрорайон Солнцева – Метро "Кунцевская".

режим работы: с 5.30 до 0.45

интервал движения в часы пик: 15 минут

интервал движения в дневное и ночное время: 20 минут

номер 735 "Заревый проезд – Метро "Щелковская"

режим работы: с 6.30 до 22.00

интервал движения: 30 минут

Маршрут нового автобусапроходит по Заревому проезду, улицам Широкой, Осташковской, Хабаровской, Уральской, а также по Щелковскому шоссе и МКАД. Транспорт проезжает мимо метро "Медведково".

Автобус номер 164к "Метро "Нагатинская" – Метро "Каширская" следует по Варшавскому и Каширскому шоссе, улице Маршала Шестопалова. При движении к метро "Каширская" автобус двигается также по Старокаширскому шоссе с остановкой "Поселке Строителей".

режим работы: с 7.00 до 20.00