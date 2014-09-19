По московским меркам: Старейшее трамвайное депо

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где стоит километровый дом? Какой район столицы самый густонаселенный? Какая городская читальня насчитывает более 45,5 миллионов единиц хранения на 367 языках? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Первый трамвай появился в Москве более 100 лет назад. Старейшим трамвайным депо, действующим до сих пор, считается депо имени Апакова. Оно было построено Бельгийским акционерным обществом и открыто 4 августа 1909 года.

Старейшее предприятие наземного электротранспорта Москвы в первые годы своего существования носило название Замоскворецкого парка. Оно соответствовало самым высоким требованиям своего времени. До революции здесь действовали 22 ремонтные канавы, а с ростом трамвайной сети Москвы депо существенно расширили. В 1923 году предприятие получило имя водителя трамвая — Петра Лукича Апакова, принимавшего активное участие в революционном движении. Депо не прекращало свою работу в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а в послевоенное время стало площадкой для испытаний новых моделей трамваев в Советском Союзе.

Сегодня депо обслуживает 206 трамваев, следующих по девяти маршрутам в Центральном, Юго-Западном и Южном административных округах.

В мире же старейшей из ныне действующих систем городского электрического транспорта является трамвайная система Берлина. К сожалению, данных о первом в мире трамвайном депо нет, однако известно, что первая трамвайная линия была открыта Вернером фон Сименсом 16 мая 1881 года.