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Наземный транспорт

18 августа 2015, 17:41

Новую форму получили 4,5 тысячи водителей и кондукторов в Подмосковье

наземный транспорт автобусы водители кондукторы мо Мострансавто

Фото: пресс-служба "Мострансавто"

Более 4,5 тысячи водителей и кондукторов подмосковных автобусов получили новую форму – желтые рубашки-поло, сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Речь идет о сотрудниках 34 филиалов компании, работающих на новых ЛиАЗах и ГолАЗах.

Напомним, "Мострансавто" вводит стандарты обслуживания и поведения водителей и кондукторов в транспорте. В частности, водителям запретили курить в кабине и в салоне автобуса, разговаривать по телефону за рулем и отвлекаться на разговоры во время движения транспорта.

Кондукторы должны объяснять правила оплаты проезда, отвечать на любые вопросы, касающиеся данного маршрута, контролировать соблюдение пассажирами норм поведения.

Специальные памятки с правилами поведения для водителей и кондукторов появятся уже на этой неделе во всех салонах автобусов.

Ранее m24.ru сообщало, что для пассажиров ГУП "Мострансавто", осуществляющего перевозки между Москвой и Подмосковьем, запустили сервис "Активный пассажир", дающий возможность оценивать качество перевозок.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить SMS-сообщение на номер генерального директора – 8 (963) 699-30-55 или на короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки, а также прибавить оценку по 5-балльной шкале.

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В каждом автобусе "Мострансавто" расклеят стикеры с номерами телефонов и памяткой, как отправить сообщение.

Кроме того, два месяца назад стартовал проект "Общественный контроль", который также направлен на повышение качества перевозок.

Через специальную форму на сайте любой желающий может направить жалобу о нарушениях, приложив к сообщению видеозапись с указанием времени, когда она была сделана, и номера автобуса.

По всем сообщениям граждан проводят проверку, а к нарушителям применяют меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

Жителям столицы пожаловаться на работу общественного транспорта можно на портале transport.mos.ru, там есть специальная форма для обращений. Также работает "горячая линия" дептранса: 8 (495) 539-5454 или 3210.

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