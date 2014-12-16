Карту "Тройка" для проезда в электричках используют 350 тысяч пассажиров

"День транспорта": Михаил Хромов - о работе пригородных поездов

Почти 350 тысяч пассажиров используют карту "Тройка" для проезда в пригородных электричках, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Михаил Хромов. Кроме того, в этом году число абонементов на пригородные электрички сократилось с 43 до 8.

Билетное меню стало более понятным, и пассажиры оценили изменения, добавил Хромов. "Теперь пассажиры электричек могут воспользоваться абонементами "рабочего дня", "на количество поездок", "на выходные дни", "мегаполис", "город рядом" и другими", - пояснил гендиректор ЦППК.

Как сообщил Хромов, новые поезда ЦППК закупает, в основном, на подмосковном Демиховском машзаводе. На данный момент в собственности компании - 26 новых составов. Они оборудованы системой климат-контроля, более удобными креслами и поручнями и специальными зонами для выхода пассажиров. Кроме того, в новых поездах больше камер видеонаблюдения: ими оборудованы в том числе и тамбуры.

"Установка камер оправдывает себя. В сентябре один из новых поездов раскрасили хулиганы. Благодаря камерам мы вместе с правоохранительными органами смогли быстро найти вандалов", - добавил Михаил Хромов.

Новые абонементы на электрички

Гендиректор ЦППК также рассказал и о работе ситуационных центров. По его словам, их эффективность превысила ожидания.

"С помощью ситуационных центров мы отслеживаем выполнение графика движения поездов. Следим за работой билетопечатающих аппаратов. Платформ, где установлены видеокамеры, пока не так много, но работа уже эффективна", - пояснил Хромов.

Кроме того, ситуационные центры дают диспетчерам возможность наблюдать за работой поездов в реальном времени. Если в движении происходит сбой, сотрудники ЦППК могут, например, назначить дополнительный поезд.

С этого года расписание электричек впервые ввели в середине декабря, а не в мае. Еще в прошлом, майском расписании, появилось 30 новых поездов. 27 электричек удлинили маршрут и увеличили число остановок, рассказал Хромов.

Кроме того, по словам гендиректора ЦППК, компания активно налаживает обратную связь с пассажирами.

"Мы встречаемся с пассажирами каждый месяц. Причем обычно не с теми, кто восхваляет компанию, а с теми, у кого есть жалобы. Обычно претензии касаются работы билетных касс, билетных абонементов и безбарьерной среды", - пояснил Михаил Хромов.

Как записать билет на электричку на "Тройку"



Связаться с ЦППК можно и при помощи программы "Народный контроль" - сервиса для быстрого получения сообщений пассажиров. Чтобы отправить заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте, указать место происшествия на карте или в строке поиска и заполнить все поля формы. После обработки заявки пассажиру направят ответ.

"Мы запустили эту программу неделю назад. Ее смысл в том, что можно связаться с нами через сайт по любому вопросу, внести любые предложения. Также приветствуем сигналы пассажиров о недоразумениях, которые произошли по вине наших сотрудников. Для наиболее активных пользователей мы разрабатываем активную бонусную программу. Посмотрим, как пойдет, но очень рассчитываем, что сервис будет востребован", - рассказал Хромов.

Напомним, 12 августа 2014 года в силу вступили новые правила пассажирских перевозок. Согласно тексту приказа Минтранса, контролеры в электричках получили право ссаживать с поездов безбилетных пассажиров. Кроме того, появился сбор за покупку билета в электричке.