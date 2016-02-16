Маршрут трамвая №3 временно отменят на этой неделе

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Маршрут ночного трамвая №3 временно отменят на этой неделе. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта.

Так, трамваи этого маршрута не будут ходить в ночь с 16 на 17 и с 18 на 19 февраля.

Вместо трамвая будет организован ночной автобусный маршрут №3н с той же трассой следования.

Отметим, что ночной трамвай №3 следует по маршруту от улицы Академика Янгеля до станции метро "Чистые пруды".

Так, от метро "Чистые пруды" трамвай ходит с 23:19 вечера до 05:07 утра, от улицы Академика Янгеля - с 00:30 до 05:00.