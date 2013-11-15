"Выделенки" ускорили общественный транспорт на 40 процентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Скорость движения общественного транспорта в Москве выросла на 20-40 процентов после введения выделенных полос, сообщил заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Михаил Мочалов.

По его словам, на сегодняшний день в Москве действуют 17 выделенных полос, общая протяженность которых составляет 172,5 километров.

Напомним, что первая выделенная полоса появилась в столице в 2009 году. До конца следующего года протяженность полос для общественного транспорта увеличится еще 84 километра. В основном введение "выделенок" запланировано на юге и юго-востоке Москвы.

Кроме того, на некоторых перекрестках поставят табло с предупреждающей бегущей строкой о наличии на дороге полосы для транспорта, а также будет введено новое графическое оформление таких полос.