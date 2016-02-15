Маршруты некоторых автобусов изменятся после открытия метро "Саларьево"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С сегодняшнего дня после открытия станции метро "Саларьево" изменятся маршруты автобусов №№ 227, 281, 707 и 802, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Автобусы будут следовать от остановки "Театр на Юго-Западе" по Тропаревской и Рузской улицам, дублеру Ленинcкого проспекта до остановки "Теплостанский проезд", далее обычным маршрутом.

Также на измененном участке вводятся остановки: "Академия Ген.штаба" и "Станция метро "Тропарево", и отменяется остановка "9-й мкр. Теплого Стана".

Помимо этого, укорачиваются трассы маршрутов №№ 272, 304,420, 611с, 844, 863 и 890 до станции метро "Саларьево", они будут следовать:

№ 272 "Внуковский завод – "Саларьево";

№ 304 "Троицк (мкр.В) – "Саларьево";

№ 420 "Марьино – "Саларьево";

№ 611 станет 611к и будет следовать по трассе "Аэропорт "Внуково" – метро "Саларьево" вместо "Озерная улица – аэропорт "Внуково";

№ 844 "Федосьино – "Саларьево";

№ 863 "Мкр. Град Московский – "Саларьево";

№ 890 "3-й мкр. Московского – "Саларьево";

№ 1002 "Киевский – "Саларьево" вместо "Киевский – "Тропарево".

Автобусы будут следовать от Киевского шоссе по дороге до станции метро "Саларьево". Обратно они поедут по дороге-связке и развязке Родниковая улица – "Саларьево", далее обычным маршрутом.

Также продлевается трасса маршрута автобуса №734, он проследует от остановки "Инженерный корпус ЗВС" по Родниковой улице до станции метро "Саларьево".

На маршруте №866 "3-й мкр. Московского – поселок Мосрентген" организуется заезд к "Саларьево" в обоих направлениях.

Станция метро "Саларьево"

Автобус № 707к будет работать на участке "Улице Федосьино – "Саларьево" вместо "Тропарево - поселок Западный". Он проследует по улицам Скульптора Мухиной, Шолохова, Новоорловской, Новопеределкинской, Родниковой до станции "Саларьево".

"Саларьево" станет 200-й станцией в московском метрополитене и второй по счету в ТиНАО. Она станет конечной на Сокольнической линии с юго-западного участка и следующей после "Румянцево".

Интерьеры "Саларьево" выполнены в стиле конструктивизма, стены, потолок, колоны и пол станции разбиты на условные "квадраты" разного цвета. Стены около путей украшают витражи с цветным стеклом. Предполагается, что с открытием станции "Саларьево" разгрузится Киевское шоссе, проспект Вернадского и станция метро "Юго-Западная". Возле "Саларьево" построена парковка на 1000 машиномест.