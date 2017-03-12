Более 40 млн пассажиров воспользовались услугами МЦК за полгода

Всего за несколько месяцев МЦК стало одним из самых популярных видов транспорта в столице, передает телеканал "Москва 24".

За полгода по нему проехали 40 миллионов человек – это как пять раз прокатить на "Ласточках" население Лондона, 13 раз – всех жителей Мадрида или 20 раз всех парижан.

Многие москвичи уже не представляют себе жизнь без МЦК – благодаря новому виду транспорта они могут с удобством отвозить детей в школу, добираться до места работы, учебы или просто до дома.

Вместе с тем, москвичи отмечают комфорт, с которым можно путешествовать на МЦК – комфортабельные вагоны, тихое движение составов и удобные кресла.

Всего по кольцу курсируют 134 поезда, каждый из которых приспособлен для передвижения маломобильных граждан. Общая длина железнодорожных путей составляет 54 километра – на них расположена 31 станция, с которых можно совершать переходы на метро и пригородные электрички.

В этом году в рамках программы "Моя улица" запланировано благоустройство территорий вокруг МЦК. Озелененные и удобные общественные пространства появятся в радиусе 1,5 километра вокруг железнодорожного кольца.

МЦК постоянно развивается. Самое свежее нововведение – изменение системы входа и выхода пассажиров. По словам первого замначальника Московского метрополитена Романа Латыпова, в зависимости от пассажиропотока на станциях переключают турникеты. К примеру, с утра, когда большинство пассажиров идут на платформу, три из четырех турникетов включают на вход и один – на выход. Вечером их переключают наоборот, благодаря чему на станциях не бывает очередей.