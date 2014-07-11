"Зайцев" на полуэкспрессах стало меньше после включения турникетов

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После включения турникетов на полуэкспрессных автобусных маршрутах стало почти вдвое меньше безбилетников, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По словам главы компании Евгения Михайлова, общая доля безбилетников на маршрутах доходила до 30%, а после включения турникетов проезд стали оплачивать на 12,5% пассажиров больше.

В "Мосгортрансе" отметили, что эксперимент решили ввести из-за существенного снижения количества валидаций билетов, при этом с начала 2014 года пассажиропоток на полуэкспрессах вырос .

Ранее M24.ru сообщало, что турникеты на шести полуэкспрессных (900-х) маршрутах включили 2 июня. До этого посадка в автобус была в первые две двери, что ускоряло загрузку машины.

В настоящее время в Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов. Автобус №901 следует от Загорья до станции метро "Коломенская", №902 – от Новопеределкино до Киевского вокзала, №903 – от Холмогорской улицы до Рижского вокзала, №904 – от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала, №905 – от 75-го км МКАД до Белорусского вокзала, а также №907 – от Каширского шоссе, 148 до станции метро "Добрынинская".

До конца 2014 года планируется запустить еще четыре полуэкспрессных маршрута. Они отличаются короткими интервалами движения и ограниченным количеством остановок. Автобусы на полуэкспрессных маршрутах начинают движение в 6.30 утра и курсируют по городу до 22 часов. Сейчас на московских дорогах действует 18 выделенных полос общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни автобусы перевозят по выделенкам более 13 млн человек в сутки.

Добавим, что Ранее генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов заявил, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы необходимо увеличить, как минимум, в два раза. Сейчас штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 1 тысячу рублей. В 2013 году по безбилетному проезду на наземном транспорте было открыто более 150 тысяч дел, наложено штрафов на сумму 166 миллионов рублей.