Расписание автобусов-шаттлов в аэропорт Жуковский изменилось

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Расписание трансфера между аэропортом Жуковский и железнодорожной платформой "Отдых" изменится с 12 января, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения в движении автобусов ввели из-за нового расписания авиарейсов в аэропорту. Добраться на шаттле до воздушной гавани можно за 20 минут.

Билеты на автобус продаются в комплекте с проездным на электричку, приобрести их можно в кассах и автоматах Казанского направления, а также в аэропорту. Стоимость проезда в автобусе составляет 100 рублей для взрослых (в том числе дети от семи лет), 25 рублей для детей 5–7 лет и малыши младше пяти – едут бесплатно.

Более подробное расписание трансфера можно посмотреть на официальном сайте ЦППК.