Все трамвайные пути столицы уберут с проезжей части к 2018 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все трамвайные пути в столице планируется убрать с проезжей части к 2018 году, сообщил гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов, передает пресс-служба предприятия.

По его словам, основной объем работ по обособлению трамвайных путей в Москве будет завершен в течение трех–четырех лет.

При этом Михайлов добавил, что во всем городе не будет применяться единый способ обособления трамвайных путей. "Это не будет типовое решение, это будет решение, наиболее приемлемое на конкретном участке улично-дорожной сети", – пояснил глава Мосгортранса.

"Москва в цифрах": Возвращение трамвая

Отметим, что в будни на улицы столицы выходит почти 7 тысяч единиц подвижного состава: 5 тысяч автобусов, 1,2 тысячи троллейбусов и 700 трамваев. Наземный городской транспорт ежедневно перевозит около 6 миллионов пассажиров по 795 маршрутам. Из них 662 – автобусные, 88 – троллейбусные и 45 – трамвайные.

Ранее m24.ru сообщало, что большинство трамвайных путей в Москве защитят от автомобилей. Перегородки вдоль линий будут ставить во время реконструкций.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что число пассажиров трамваев по участкам, которые делают обособленными, возрастает на 20 процентов. Кроме того, повышается безопасность дорожного движения.