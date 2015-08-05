Форма поиска по сайту

05 августа 2015, 17:10

Транспорт

В городе остановлено движение троллейбусов и трамваев на десятках маршрутов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В центре и на юге столицы задерживается движение 11 троллейбусов и 9 трамваев, сообщает на своей странице в Twitter информационный центр департамента транспорта.

Так, временно приостановлено движение троллейбусов №№ 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33 кор., 71, 62, 84, Бк, Бч, и трамваев №№ 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А.

Для компенсации перевозок по задерживающимся маршрутам пущены дополнительные автобусы. Причиной случившегося в департаменте транспорта называют нарушение элетроснабжения линий.

наземный транспорт трамваи маршруты троллейбусы

