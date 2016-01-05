Автобусы без турникетов могут появиться на 130 маршрутах в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В 2016 году автобусы без турникетов могут появиться почти на 130 городских маршрутах. Об этом сообщил председатель совета директоров и председатель правления группы "Автолайн" Сергей Моисеев.

"Турникеты мы ставить не будем, контрактом предусмотрены только валидаторы. Мы смотрим, на каких маршрутах мы раньше работали, и хотели бы остаться, просчитываем, что нам выгоднее. Я думаю, мы попытаемся охватить 128 маршрутов", - цитирует его Агентство "Москва".

По словам Моисеева, в распоряжении компании сейчас 1 950 автобусов. Из них каждый день на маршруты выходят 1750 автобусов.

"Сегодня мы обслуживаем порядка 242 маршрутов, из них 188 московских, остальные - межсубъектные, внутри Москвы и области. По территории локации этих парков мы и выбираем, куда мы идем, но это практически вся Москва. Всю мы все равно не охватываем. Сейчас создана новая маршрутная сетка, она по-другому нарезана – происходили укрупнения", - добавил он.

Ранее m24.ru сообщало, что частные перевозчики будут сами определять, устанавливать ли турникеты в автобусах. Об этом m24.ru заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Отсутствие турникета может увеличить скорость прохождения маршрута, считают в ведомстве.

В Москве власти планируют полностью завершить реформу наземного пассажирского транспорта в первом полугодии 2016 года. Город помогает частным перевозчикам приобретать новый транспорт, но при этом требует от них неукоснительно соблюдать график движения и культуру вождения. Также за подвижными составами ведется спутниковое наблюдение с помощью ГЛОНАСС.