Подмосковные пассажиры поставили оценки водителям и кондукторам

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Большая часть пассажиров ГУП МО "Мострансавто" удовлетворены поведением водителей и кондукторов в автобусах предприятия в феврале 2016 года, сообщает пресс-служба предприятия. Свое мнение подмосковные пассажиры высказывали с помощью "Активного пассажира".

Через этот сервис на предприятие в феврале поступило 257 SMS-сообщений с оценками работы предприятия по разным параметрам. Пассажиры высказали свое мнение о качестве работы 461 маршрута предприятия и о состоянии 1292 автобусов.

Средняя оценка качества услуг по пятибалльной шкале за месяц составила 3,1 балла. Безопасность перевозок, а также поведение водителей и кондукторов пассажиры оценили как хорошее – в 4,0 и 3,7 балла соответственно. Оплату проезда и соблюдение расписания, по мнению жителей Подмосковья, предприятию нужно улучшать – результаты оценок по этим двум категориям составили 3,2 и 2,4 балла соответственно.

Мнение пассажиров также позволило составить рейтинг филиалов предприятия. Самый высокий балл – 4,2 – у Серпуховского филиала, а самый низкий – 1,9 – у филиала в Орехово-Зуево.

Лучшими по итогам февраля признаны маршруты: № 026, № 349 (автоколонна 1785, Щелково), № 003 (МАП № 2 а/к 1417, Коломна), № 38 (автоколонна 1788, Подольск), № 392 (Королевское ПАТП), № 015 (Автоколонна 1375, Мытищи), а также № 372 (Истpинское АТП) и № 005 (Электpостальское ПАТП).

Результаты регулярно отправляют в филиалы Мострансавто, с водителями и кондукторами проводят инструктажи.

Фото: mostransavto.ru

Напомним, сервис "Активный пассажир" был запущен в прошлом году. С его помощью любой житель Подмосковья может отправить сообщение на специальный короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки и оценку по 5-балльной шкале.

Для удобства пассажиров в каждом автобусе Мострансавто расклеены стикеры с номерами телефонов и памяткой с алгоритмом отправки сообщения.