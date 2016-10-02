Более 40 тысяч человек посетили праздник московского троллейбуса

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Праздник московского троллейбуса 1 октября на Фрунзенской набережной посетили около 40 тысяч человек, сообщает mos.ru со ссылкой на гендиректора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова.

"Популярность праздника московского троллейбуса демонстрирует неугасающий интерес жителей к культурному наследию города и истории общественного транспорта. Мы ценим внимание жителей к прошлому и настоящему наземного городского пассажирского транспорта и благодарим гостей, а также коллег, оказавших помощь в организации", – сказал Михайлов.

На празднике гостям показали ретротехнику и современные модели. Самый старый экспонат выставки – ЯТБ-1, его выпустили в 1936 году, самые новые – белорусский троллейбус с дизель-генераторной установкой и электробус российского производства КамАЗ-6282, они еще тестируются на московских улицах.

Рядом с троллейбусами работали актеры в костюмах соответствующих эпох, для посетителей провели развлекательную программу с конкурсами, призами и сувенирами.

Регулярное троллейбусное сообщение открылось в Москве 15 ноября 1933 года. Первая линия пролегала от Белорусского вокзала до села Всехсвятское (ныне — район Сокол).

Сегодня ГУП «Мосгортранс» обслуживает порядка 80 троллейбусных маршрутов, на балансе предприятия находятся более полутора тысяч троллейбусов.