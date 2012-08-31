Россия будет создавать собственную морскую систему ПРО

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Россия разработает собственную морскую систему противоракетной обороны (ПРО), которая будет аналогична американской системе "Иджис".

"Такая задача для промышленности поставлена однозначно, потому что это очень актуально с точки зрения применения кораблей ВМФ в системе ПРО", - рассказал в интервью РИА Новости начальник департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации Анатолий Шлемов.

Как сообщил Шлемов, новая система разрабатывается предприятиями, входящими в концерн ПВО "Алмаз-Антей". Других разработчиков аналогов "Иджиса" он не уточнил в связи с закрытостью темы.

Американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Иджис" (Aegis combat system) позволяет вести одновременное слежение и поражение целей на суше, в воде, под водой и в воздухе. Радиолокационная станция системы способна автоматически искать, обнаруживать и сопровождать 250-300 целей и наводить по самым опасным из них до 18 зенитных управляемых ракет.

Американская БИУС "Иджис" контролирует радиус более 190 километров от корабля, дальность обнаружения высотных воздушно-космических целей - примерно 320 километров. Корабли, оснащённые "Иджис", сначала использовали ракеты "Стандарт-2" (SM-2), сейчас некоторые из них переворужают ракетами "Стандарт-3" (SM-3). Новые летательные аппараты позволяют перехватывать боеголовки баллистических ракет за пределами земной атмосферы на высоте около 180 километров.