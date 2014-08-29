Российские ученые измерили солнечную энергию в момент ее появления

Фото: borex.lngs.infn.it

Международный коллектив астрономов, в состав которого входят также ученые из России, впервые смогли измерить энергию Солнца в момент ее генерации. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature.

Это стало возможно благодаря обнаружению солнечных нейтрино, которые появляются в ядерных процессах глубоко в недрах Солнца, затем беспрепятственно проходят толщи солнечного вещества и в течение чуть более 8 минут достигают Земли.

Открытие физиков подтверждает общепринятую теорию о том, что ядра Солнца и других звезд производят большое количество таких нейтрино. В свою очередь, эти частицы являются продуктом первой ступени ядерной реакции, которая обеспечивает сияние космических светил.

История вопроса Превращение водорода в гелий является источником 99% энергии Солнца. Каждую секунду наша звезда трансформирует порядка 600 миллионов тонн водорода в гелий. Превращение водорода в гелий является источником 99% энергии Солнца. Каждую секунду наша звезда трансформирует порядка 600 миллионов тонн водорода в гелий. Процесс начинается при колоссальном нагреве и давлении, когда плотное ядро звезды сжимает пары протонов вместе, чтобы сформировать дейтерий - тяжелый изотоп водорода с ядром из одного протона и одного нейтрона. Один из протонов в ходе этого процесса превращается в нейтрон, параллельно высвобождается низкоэнергетический нейтрино и позитрон (античастица электрона). В то время как позитроны практически мгновенно уничтожаются при столкновении с электронами, нейтрино выбрасываются в космос во всех направлениях и со скоростью, близкой к скорости света.





Стоит отметить, что с российской стороны в эксперименте участвуют специалисты национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Петербургского института ядерной физики, Объединенного института ядерных исследований, НИИ ядерной физики, Московского государственного университета, а также национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".