Российские ученые создали "наношоколад" из водорослей

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Ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) создали шоколад из морских водорослей, сообщают "Дни.ру".

Уникальный продукт назвали "наношоколадом", так как для него характерны очень маленькие размеры частиц ингредиентов и особые питательные свойства. Вместе с тем технология его приготовления отличается от классической.

Доцент департамента пищевых наук университета Елена Добрынина отметила, что инновационная технология создания "наношоколада" позволяет эффективно доставлять биологические вещества в системы организма человека.

Среди всего прочего, ученые могут дополнить шоколад всевозможными дальневосточными дикоросами и морепродуктами. В данный момент готовится оформление патента на "наношоколад".