Комета против Солнца и подсолнухи на Луне

Комета, стремящаяся стать самой яркой в XXI веке; споры вокруг российской науки; прогулка по Эвересту и подсолнухи на Луне - о самых ярких событиях в мире науки читайте в материале M24.ru.

В центре внимания

"Переживет или нет?" – такой вопрос 28 ноября занимает ученых и астрономов-любителей, наблюдающих за приближением к Солнцу кометы ISON, которая борется за звание самой яркой в этом столетии. Если комета не разрушится после прохождения на расстоянии 1,1 млн км от светила (что в 150 раз ближе, чем наша Земля), ее можно будет наблюдать в небе до середины декабря. Ученые оценивают шанс ISON выжить после приближения к Солнцу примерно в 40 процентов.

Фото: nasa.gov

Комета ISON была открыта 21 сентября 2012 года российскими астрономами-любителями Виталием Невским и Артемом Новичковым. Ее удалось зафиксировать при помощи рефлектора в обсерватории проекта Международной научной оптической сети, расположенной около Кисловодска. Тогда комета находилась за орбитой Юпитера и поразила астрономов своей необычной яркостью.

Следить за перемещением кометы можно на сайте cometison2013.co.uk, а также через Twitter по хэштэгу #ISON. На момент публикации она была на расстоянии 6,74 миллионов километров от Солнца и приближалась к нему со скоростью 198,3 км/с.

Официально комета ISON обозначена как C/2012 S1. Что это означает? В название любой кометы входит ее тип, год открытия, буква, обозначающая половину месяца, в котором произошло открытие, и номер открытия в этой половине месяца. То есть C/2012 S1 – долгопериодическая комета, открытая первой во второй половине сентября 2012 года.

Кометы XX века В феврале 1986 года к Земле вновь приблизилась частая гостья – комета Галлея . Впервые ее наблюдали еще в 240 году до н.э. С тех пор комета Галлея возвращается к Солнцу раз в 75-76 лет и бывает хорошо видна невооруженным глазом. В феврале 1986 года к Земле вновь приблизилась частая гостья –. Впервые ее наблюдали еще в 240 году до н.э. С тех пор комета Галлея возвращается к Солнцу раз в 75-76 лет и бывает хорошо видна невооруженным глазом. Самая наблюдаемая комета XX века – комета Хейла − Боппа − стала видна в мае 1996 года. Наблюдать ее можно было рекордный срок – 18 месяцев. Как и любая комета, она посеяла панику среди населения. Нашлись те кто утверждал, что за кометой летит корабль пришельцев. Этот слух стал причиной массового самоубийства среди членов религиозной группы "Врата Рая".





Научные споры

А теперь вернемся на Землю. В России бурное обсуждение вызвал запуска сайта "Карта российской науки". Проект был задуман год назад как своеобразный путеводитель по миру российской науки, показывающий, как и что устроено, точки роста и международной конкурентоспособности, а также проблемные области. Данные для сайта собирались из баз Web of Science, РИНЦ (Российский индекс научного цитирования — российская база научных статей), патентных баз.

Фото: mapofscience.ru

Изучив ресурс, ученые раскритиковали его за большое количество ошибок и неточностей. Так, среди направлений деятельности Физического института им. П.Н. Лебедева РАН появились "Садоводство, овощеводство", "Педиатрия" и даже "Теория информации и библиотековедения" – дисциплины, к физике имеющие мало отношения.

Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов отметил, что все замечания ученых будут учтены. "Мы сейчас собираем отзывы (о "Карте российской науки"). Они как положительные, так и отрицательные. Сейчас особенно важно отработать с точки зрения объема информации, исправить те ошибки, которые есть, потому что не секрет, что очень важная проблема — это написание имен и фамилий наших ученых, институтов и университетов. Когда они переводятся на английский и другие языки, возникает большое количество разных вариаций, с этим связано большое число ошибок. Но обязательно в течение сжатого времени все эти ошибки будут исправлены", − сказал он.



А ещё...

Кстати, о садоводстве. НАСА объявило о планах сделать первый шаг к переселению на другие планеты. В 2015 году ученые планируют начать выращивать на Луне базилик, подсолнухи и кормовую репу (турнепс). Для этого участники проекта создадут специальный контейнер, который обеспечит растениям комфортные условия для развития в суровом лунном климате, а также будет посылать на Землю информацию о том, как идет рост.

Сайт недели

Покорить Эверест не выходя из дома? В XXI веке это стало реальностью. С помощью сайта explore.glacierworks.org можно совершить путешествие в пространстве и времени и увидеть, как менялась вершина, а также изучить историю альпинистских маршрутов по Эвересту за 60 лет.

Фото: explore.glacierworks.org

Что послушать

30 ноября химик Сергей Белков расскажет, откуда появляются запахи и какова их роль в жизни человека. Лекция "У каждой профессии запах особый" пройдет в музее занимательных наук "Экспериментаниум". Кстати, вы сможете посмотреть ее онлайн на нашем сайте. Следите за анонсами!

Куда сходить

На выставку "Исторические и необычные лампочки" в музее "Огни Москвы". Там можно увидеть лампы, которыми освещали Кремль в 1920-м году, ламу, выпущенную к коронации королевы Великобритании Елизаветы II.

Марьяна Пискарева