Путин попросил Минздрав работать над лекарством от вируса Зика

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Владимир Путин попросил Минздрав работать над лекарственными препаратами против вируса Зика, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Там еще гадость какая-то из Латинской Америки передвигается. Тоже вирус какой-то, комары разносят его. Комары, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут перелететь. Уже вирус появился этот и в Европе", – сказал президент на совещании с членами правительства.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в ответ на это заявила, что ведомство держит ситуацию на контроле с того момента, как появилось заболевание. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы с момента появления непонятных штаммов, в том числе получивших новые свойства через лабораторное развитие, брать это под контроль, иметь отечественные препараты для профилактики и лечения", – отметила она.

Путин также попросил ведомство работать с транспортными и авиационными компаниями и "оперативно реагировать" (на инциденты с вирусом – m24.ru).

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.