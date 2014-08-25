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Наука

25 августа 2014, 15:35

В Израиле обнаружили древнейшее изделие из металла

наука находки металлы древности

Фото: newmedia-eng.haifa.ac.il

На раскопках у израильско-иорданской границы обнаружили древнейшее изделие из металла, сообщает официальный сайт Университета Хайфы.

Конусообразное шило нашли в захоронении женщины, которой на момент смерти было около 40 лет. Длина металлического изделия, закрепленного на деревянной рукояти, составила четыре сантиметра, а диаметр его острия - всего один миллиметр.

Кроме металлического артефакта в могиле обнаружили пояс из 1,7 тысяч бусин из скорлупы страусиных яиц. Как считают специалисты, найденные предметы и особенности захоронения могут означать высокий социальный статус женщины.

Ранее древнейшими металлическими изделиями считались найденные в Южном Леванте медные артефакты из пещеры Нахаль Мишмар (недалеко от Мертвого моря) и золотые кольца из грота Нахаль Кана, которые датируются 4500-3800 годами до нашей эры).

Однако шило свидетельствует о том, что жители Ближнего Востока пользовались изделиями из металла уже в 5100-х годах до нашей эры. При этом химический анализ меди показал, что металл был привезен с Кавказа. Однако на вопрос, для чего использовалось медное шило, археологи ответить затрудняются.

Самые же ранние находки медных изделий были изготовлены в Передней Азии и датированы VII— VI веками до нашей эры. В основном, это были украшения, выкованные из самородной меди, в частности бусины и трубочки, свернутые из расплющенных листков.

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