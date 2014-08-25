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Наука

25 августа 2014, 13:49

Созданы препараты для замедления старения клеток иммунной системы

наука старение британские ученые

Фото: ИТАР-ТАСС

Британские ученые совместно с испанскими коллегами разработали препараты, позволяющие замедлить процесс старения клеток иммунной системы. Исследователи изучили функции Т-лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет в организме человека, сообщает журнал Nature Immunology.

Т-лимфоциты контролируются специальными молекулами, которые регулируют защитные функции лимфоцитов.

Ученым удалось выяснить, что эти молекулы ответственны за снижение иммунитета в старости - они "тормозят" работу лимфоцитов, снижая эффективность работы иммунной системы. Таким образом, если принимать определенные препараты, тормозящее действие молекул удастся полностью остановить, а иммунитет человека останется таким же, как и в молодости.

Кроме того, старение иммунной системы можно остановить с помощью специальных диет, точный состав которых ученым еще предстоит разработать.

Однако уже в настоящее время некоторые фармацевтические компании создали препараты, останавливающие действие молекул, контролирующих Т-лимфоциты. Они используются для лечения воспалительных заболеваний.

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