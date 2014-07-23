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Наука

23 июля 2014, 18:10

Российский модуль МКС переоборудуют под лунную станцию

наука космос исследования Роскосмос Луна Модуль

Фото: NASA

Предложение Роскосмоса о создании международной станции на обратной стороне Луны получило одобрение от экспертов NASA, а также европейского и японского космических агентств, сообщает "Интерфакс".

Для создания объекта планируется модернизировать российский Научно-энергетический модуль (НЭМ) МКС после прекращения работы самой станции.

Планируемый срок эксплуатации модуля - 30 лет. На нем будут находиться узлы для стыковки космических кораблей.

Эскизный проект НЭМ передали в головной институт Роскосмоса ЦНИИмаш. К МКС модуль планируется запустить уже в 2018 году.

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Ранее специалисты планировали отправить к обратной стороне Луны два модуля НЭМ, чтобы избежать энергозависимости от американского сегмента станции, но, скорее всего, эти планы так и не претворят в жизнь и обойдутся одним НЭМ. Кроме того, планируется, что частью новой отечественной орбитальной станции после прекращения работы МКС станет и ряд других работающих на орбите и планируемых к запуску модулей.

Напомним, ранее появилась информация, что Федеральное космическое агентство в 2030-2031 годах планирует отправить на Луну российского космонавта. О планах освоения Луны в апреле 2014 года говорил и Дмитрий Рогозин. Месяцем позже в руках журналистов оказался проект Концепции российской лунной программы, которую подготовили Российская Академия Наук, а также предприятия Роскосмоса и МГУ.

Согласно документу, с 2030 года на Луне начнут создавать обитаемую базу и лунный полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископаемых. Помимо этого, создатели проекта не исключают привлечения к лунным проектам частных инвесторов.

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