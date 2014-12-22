Трансляция: научный слэм с участием лингвистов и молекулярных биологов

Фото: ТАСС/Блохин Максим

Во вторник в МумиКафе состоится научный слэм, среди гостей: лингвисты, молекулярные биологи, химики, экономисты, программисты. Научный слэм – это серия десятиминутных публичных выступлений экспертов, которые сочетают формат научного доклада со stand-up comedy. Слушатели узнают о происхождении латиницы и кириллицы, механике молекулярных машин и пользе от морских животных в борьбе с раком.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 18.30.