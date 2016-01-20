Ученые обнаружили в Солнечной системе новую планету

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Щахбазян

Ученым из США Майклу Брауну и Константину Батыгину впервые удалось получить доказательства существования в Солнечной системе девятой планеты. Как сообщается в журнале Science, эта планета находится в двадцать раз дальше от Земли, чем Нептун.

Новую планету удалось обнаружить с помощью компьютерного моделирования при изучении движения малых небесных тел за пределами орбиты Плутона. Планета, масса которой в 5–10 раз превышает массу Земли, могла быть выброшена на окраины Солнечной системы под действием гравитационных сил Юпитера или Сатурна.

В настоящее время человечество не обладает оптической техникой, которая позволила бы увидеть новую планету в телескоп с Земли. Однако по мнению астрономов, уже в ближайшие пять лет это должно стать возможным.

Ранее астрономы уже не раз заявляли об обнаружении новой планеты Солнечной системы, однако достоверные доказательства предоставить таки не могли. Так, в ноябре 2015 года представители Института науки Карнеги в Вашингтоне сообщили, что им удалось найти самый далекий объект системы. Планета, получившая имя V774104, по мнению астрономов, может иметь диаметр от 500 до 1000 километров.

Статус девятой планеты раньше был закреплен за Плутоном. Однако в 2006 году Международный астрономический конгресс объявил его планетой-карликом. Сделано это было как раз по инициативе Брауна. Позже астрофизик выпустил книгу под названием "Как я убил Плутон".

Ранее специалисты из Исследовательского центра NASA имени Эймса раскрыли природу льдов, обнаруженных на поверхности Плутона в 2015 году. Оказалось, что это твердый водяной лед, покрытый тонким слоем азота и/или монооксида углерода.

Ранее считалось, что поверхность равнины покрыта мягким азотным льдом в сочетании с замороженным угарным газом.