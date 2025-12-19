Форма поиска по сайту

Ученые выяснят, был ли космический сигнал Wow "криком" погибающей цивилизации

Голос Вселенной: о чем может говорить известный с 1970-х годов сигнал Wow

Знаменитый сигнал Wow, полученный в конце 1970-х из глубокого космоса, оказался даже сильнее, чем считалось ранее. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: bigear.org

15 августа 1977 года астроном Джерри Эйман, работавший на радиотелескопе Big Ear ("Большое ухо") в Университете штата Огайо, зарегистрировал необычный сигнал, пришедший из далекого космоса. Эйман был участником проекта SETI, занимавшимся поиском внеземных цивилизаций. Ученые искали космические радиосигналы, соответствующие нескольким требованиям: определенная полоса передачи, соотношение сигнала к шуму и так далее.

Сигнал, полученный астрономом был, во-первых, необыкновенно сильным, а во-вторых, точно соответствовал всем этим характеристикам. Эйман был настолько поражен этим обстоятельством, что прямо на распечатке обвел группу данных карандашом и приписал сбоку Wow! Эта подпись и дала название услышанному.

Следующий месяц Эйман пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью "Большого уха", но безуспешно. В последующие годы были предприняты еще несколько попыток, причем с использованием других телескопов, но они тоже не принесли результатов.

Фото: depositphotos/Juric.P

Понять, откуда именно пришел сигнал, тоже не получилось. Дело в том, что у Big Ear было две антенны. Сигнал был принят только одной из них, но система обработки данных тогда была настолько несовершенной, что понять, какая именно, было невозможно. Все, что можно сказать, – источник располагался в созвездии Стрельца.

В 2025 году группа ученых под руководством Абеля Мендеса из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо решила повторно исследовать данные, полученные "Большим ухом". Дело в том, что полвека назад приборы фиксировали полученную информацию с помощью линейно-матричных принтеров и даже перфокарт. После того как Big Ear закрылся и на его месте построили поле для гольфа, волонтеры десятилетиями хранили коробки с распечатками. Архив состоял из 75 000 страниц – такое количество невозможно обработать вручную, но и для вычислительной техники они не годились.

Команда Мендеса решила заново отсканировать эти выцветшие распечатки и оцифровать их, применяя самые современные методы и технологии. Задача оказалась довольно сложной: данные, оцифрованные программно, приходилось перепроверять, поскольку преобразование допускало множество ошибок. Исследователи отсканировали десятки тысяч страниц, и в итоге был получен массив, пригодный для обработки на современных компьютерах.

Фото: naapo.org

Первые же результаты машинного анализа принесли впечатляющий результат: оказалось, что сигнал Wow был намного мощнее, чем было принято считать до сих пор. Его мощность достигала 250 янских – так называются единицы измерения интенсивности радиоизлучения, используемые в астрономии. Исследование уточнило прямое восхождение и небесную долготу, но по склонению и широте новых данных получить не удалось – так что мы до сих пор не знаем точного места, откуда был послан сигнал.

Зато получилось заново определить его радиочастоту – пик теперь сместился на 1420,726 МГц, став ближе к линии водорода (а именно эта близость была одной из определяющих характеристик возможного сигнала от инопланетян).

Обработка новых-старых данных только началась, и даже с применением нейросетей она может занять довольно продолжительное время. Но уже сейчас стало понятно, что ученые получат много новой информации, по которой, вероятно, смогут сделать вывод о том, был ли этот сигнал "последним криком погибающей цивилизации" или чем-то еще.

Хотя…

Гринько Николай

наукаистории

