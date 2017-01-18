Ученые доказали связь между диетой и продолжительностью жизни

Фото: YAY/ТАСС

Низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни макак-резусов. К такому выводу пришли ученные из США, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Опыты, сделанные на мышах и крысах неоднократно подтверждали, что снижение калорийности диеты на 30–40 процентов приводит к увеличению продолжительности жизни. Однако проведение подобных проверок на приматах затруднялось их долгожительством – макаки живут 20–30 лет.

За последние годы было проведено всего два таких эксперимента – учеными из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин (WNPRC) и их коллегами из Национального института старения в Дикерсоне (США).

Оба эксперимента завершились с прямо противоположными результатами, а их авторы обвинили друг друга в неправильной диете приматов и методике наблюдений. Как выяснилось, приматологи из Института старения ограничивали питание обезьян с самых ранних лет, а ученные из университета Висконсина только во взрослой жизни приматов.

Когда биологи исключили из эксперимента данные тех обезьян, которые начинали питаться низкокалорийной диетой на первый или второй год жизни, выводы и того, и другого эксперимента совпали. Оказалось, что ограниченный рацион действительно увеличивает продолжительность жизни. Но только если переход на низкокалорийную диету происходит во взрослые и пожилые годы жизни.

В среднем, обезьяны, сидевшие на диете, жили на 2–4 года дольше обезьян из контрольной группы. Некоторые особи и вовсе доживали до 35–40 лет, что почти в полтора раза больше срока жизни макак-резусов в неволе.

Также низкокалорийная диета улучшила состояние здоровья приматов, позволив им вести более активный образ жизни в старости. Все это, как считают обе группы ученых, делает возможным использование аналогичной стратегии для продления жизни человека.