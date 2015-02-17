Пингвины практически не различают сладкий и горький вкусы

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В ходе эволюции пингвины практически разучились чувствовать вкус еды. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Current Biology, ознакомиться с ними можно на сайте Мичиганского университета.

Ученые предполагают, что сейчас пингвины способны различать у пищи только кислый и соленый вкусы. Ощущение других вкусов, таких, как сладкое, горькое и умами ("мясистый" вкус), пингвины полностью утратили. Исследователи считают, что именно поэтому они целиком заглатывают рыбу.

Такие особенности пингвинов связаны местом обитания этих животных – Антарктидой. Работа вкусовых рецепторов, отвечающих за сладкий и соленый вкусы, а также умами, затруднена при низких температурах. Биологи утверждают, что в результате эволюции пингвинов необходимость в соответствующих рецепторах у них отпала.

При этом, как объясняют исследователи, пингвины являются не единственными птицами с урезанным набором вкусовых ощущений.

Так, почти все птицы не ощущают сладкого, хотя у колибри, питающихся почти исключительно сладкими нектарами, этот вкус есть.