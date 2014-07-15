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Наука

15 июля 2014, 16:18

Российский космонавт полетит на Луну в 2030 году

наука космос Роскосмос полеты Луна Александр Иванов

Федеральное космическое агентство в 2030-2031 годах планирует отправить на Луну российского космонавта. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал представитель ведомства Александр Иванов.

"В нашей программе пилотируемый полет на Луну должен произойти в районе 2030-2031 года. Сейчас эта программа проходит согласование", - заявил Иванов.

О планах освоения Луны в апреле говорил Дмитрий Рогозин. Месяцем позже в руках журналистов оказался проект Концепции российской лунной программы, которую подготовили Российская Академия Наук, а также предприятия Роскосмоса и МГУ.

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Согласно документу, с 2030 года на Луне начнут создавать обитаемую базу и лунный полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископаемых. Помимо этого, создатели проекта не исключают привлечения к лунным проектам частных инвесторов.

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