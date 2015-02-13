Ученые помогут восстановить сгоревшую библиотеку ИНИОН

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Специалисты Библиотеки академии наук (БАН) из Санкт-Петербурге помогут экспертному совету Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) восстановить пострадавшие от пожара книги.

Как сообщает пресс-служба ИНИОН, заседание с присутствием ведущих экспертов северной столицы во главе с директором библиотеки РАН намечено на 17 февраля.

"Ученый совет БАН принял решение об оказании постоянной консультативной помощи экспертному совету ИНИОН РАН по сохранению и восстановлению библиотечных фондов. Сильно пострадавшая в результате пожара фундаментальная библиотека нуждается в профессиональном восстановлении", - подчеркнули в пресс-службе.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Отметим, что специалисты БАН имеют богатый опыт спасения пострадавших в огне и в воде книг. Так, в феврале 1988 года в здании библиотеки произошел пожар, который прозвали настоящей культурной катастрофой. В огне погибли все подшивки газет с 1922 по 1953 годы, 300 тысяч книг, в том числе редкие и дорогостоящие.

Пострадало 3,5 миллиона единиц хранения. Свою помощь предлагали обычные жители Ленинграда. Под честное слово они забирали книги домой для просушки, а затем возвращали библиотеке.

Книги, которые необходимо было восстанавливать и спасать от плесени, помещались в морозильные камеры ленинградских хладокомбинатов. Однако за два десятилетия удалось реставрировать лишь малую часть поврежденных книг.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. В результате пожара библиотека потеряла порядка 5,42 миллионов книг. Спасенные книги уже начали вывозить из здания на просушку и заморозку для дальнейшего восстановления.

Прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.