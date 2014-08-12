Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

12 августа 2014, 19:44

На Гавайях возведут самый мощный телескоп в мире

наука передовые проекты Вселенная изучения телескоп

Фото: newsroom.ucla.edu

На Гавайях появится тридцатиметровый телескоп, который станет самым передовым и мощным в мире, сообщает на своем сайте Калифорнийский университет (UCLA).

Особенность телескопа в том, что его главное зеркало будет составлять 30 метров в диаметре - в три раза больше, чем у самого мощного из ныне существующих подобных приборов. Строительство должно начаться в конце этого года на вершине дремлющего вулкана Мауна-Кеа.

Ученые начнут использовать телескоп в 2022 году.

Проект появился в результате сотрудничества между университетами США, Канады, Китая, Индии и Японии. С помощью нового "рекордсмена" астрономы смогут изучать звезды и другие объекты по всей Солнечной системе, Млечному пути и соседним галактикам, а также заглянуть на самый край обозримой Вселенной.

Ссылки по теме

Кроме того, на телескопе будет установлен прибор инфракрасной спектрографии IRIS. Лучше всего его можно описать, как камеру, которая делает изображения на 2000 волн разной длины одновременно.

Прибор сможет делать снимки во много раз чище, чем те, что мог делать космический телескоп Хаббл. IRIS сможет видеть планеты, которые только формируются. Прибор может выполнять широкий спектр задач: от химического анализа поверхностей Титана и Европы до наблюдения за эволюцией галактик.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать