На Гавайях возведут самый мощный телескоп в мире

Фото: newsroom.ucla.edu

На Гавайях появится тридцатиметровый телескоп, который станет самым передовым и мощным в мире, сообщает на своем сайте Калифорнийский университет (UCLA).

Особенность телескопа в том, что его главное зеркало будет составлять 30 метров в диаметре - в три раза больше, чем у самого мощного из ныне существующих подобных приборов. Строительство должно начаться в конце этого года на вершине дремлющего вулкана Мауна-Кеа.

Ученые начнут использовать телескоп в 2022 году.

Проект появился в результате сотрудничества между университетами США, Канады, Китая, Индии и Японии. С помощью нового "рекордсмена" астрономы смогут изучать звезды и другие объекты по всей Солнечной системе, Млечному пути и соседним галактикам, а также заглянуть на самый край обозримой Вселенной.

Кроме того, на телескопе будет установлен прибор инфракрасной спектрографии IRIS. Лучше всего его можно описать, как камеру, которая делает изображения на 2000 волн разной длины одновременно.

Прибор сможет делать снимки во много раз чище, чем те, что мог делать космический телескоп Хаббл. IRIS сможет видеть планеты, которые только формируются. Прибор может выполнять широкий спектр задач: от химического анализа поверхностей Титана и Европы до наблюдения за эволюцией галактик.