Студенты предложили полететь на Марс в астероиде

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Студенты Международной космической школы при МГТУ имени Баумана разработали необычный проект полета на Марс. Как сообщило в пятницу Федеральное космическое агентство, в качестве транспорта учащиеся предложили использовать астероид.
Учащиеся космической школы за 12 дней ее работы должны были создать проект пилотируемой марсианской экспедиции и защитить его перед экспертами. При этом требовалось решить задачу, которая встает перед всеми разработчиками межпланетных путешествий: продумать защиту от радиации.
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Студенты подошли к вопросу креативно, и предложили астронавтам превратить в космический корабль астероид. В таком случае не придется тратить массу топлива, чтобы доставить в космос радиационную защиту – естественной защитой от излучения станет сам "транспорт". Правда, попутно возникает другая сложность: как "внедриться" в небесное тело? Однако, по словам заместителя директора Института космических исследований РАН Валерия Костенко, уже разрабатываются буровые установки, которые будут использоваться на автоматической станции "Луна-Ресурс" и смогут пробурить лунную поверхность на глубину до 2 метров. Такие технологии позволят и укрыться внутри астероида.
Конечно, полноценным космическим кораблем астероид не станет: проект учеников школы предполагает, что на небесном теле космонавты доберутся до окрестностей Марса, а затем пересядут в посадочный модуль, который будет заранее отправлен к планете.
Студенческий проект еще ждет защиты перед экспертной комиссией. Но даже если он никогда не будет использован для настоящего полета на Марс, космическая школа все-таки поможет решить одну серьезную проблему, встающую перед организаторами межпланетных экспедиций. Один из преподавателей школы, Антон Иванов, полагает, что труднее всего не решить технические проблемы, а скоординировать усилия космических агентств всего мира. Вот тут-то и даст свои плоды совместная работа учащихся. "Все наши студенты через 10-15 лет станут начальниками и, конечно, на первом совещании скажут: "А помнишь, мы в Москве…". Это будет совершенно другой уровень общения и уровень доверия", – сообщил преподаватель.
Международная молодежная космическая школаМолодежная космическая школа "Исследование космоса: теория и практика", организованная МГТУ совместно с Роскосмосом, проводится в Москве уже в четырнадцатый раз. В этом году школа работает с 3 по 14 июля и собрала 150 студентов из России, США, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи. Цель проекта – дать будущим инженерам возможность попрактиковаться в проектировании космических систем в интернациональной команде.
Студенты прежних выпусков школы сейчас работают в космических агентствах по всему миру: в Европейском центре космических исследований и технологий, в НАСА, в Корейском космическом агентстве.