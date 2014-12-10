В Осло и Стокгольме вручили Нобелевские премии 2014 года

Фото: nobelprize.org
В шведской и норвежской столицах 10 декабря состоялось вручение Нобелевской премии. По традиции, лауреатов чествуют 10 декабря - в день памяти Альфреда Нобеля.
Лауретами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали американский нейробиолог Джон О'Киф, а также норвежские ученые Мэй-Бритт и Эдвард Мозер. Ученые получили премию за открытие в мозге системы клеток, определяющих положение в пространстве. Эта система уже получила неофициальное название внутреннего GPS человека.
Обладателями премии в области физики стали три ученых из Японии. Награду получили Исама Акасака, Хироши Амано и Судзи Накамура "за изобретение эффективных синих светодиодов, обеспечивающих яркие и энергосберегающие источники белого света". Как говорится в мотивации решения Нобелевского комитета, "лауреаты изобрели новый энергосберегающий и экологичный источник света - синий светодиод (LED). Он дает новые возможности для получения белого света, являющиеся более устойчивой и эффективной альтернативой старым источникам света".
В разделе "химия" лауреатами стали два ученых из США и исследователь из Германии. Ученые из США Эрик Бетциг и Уильям Мернер, а также немецкий физик Штефан Хелль получили награду за "развитие флуоресцентной микроскопии со сверхвысоким разрешением".
Нобелевским лауреатом по литературе стал французский писатель и сценарист Патрик Модиано "за искусство памяти, которым он вызвал к жизни самые непостижимые людские судьбы и раскрыл мир оккупации". Абсолютное большинство его произведений автобиографичны, а их главная тема - оккупация Франции во время Второй мировой войны.
Французский ученый Жан Тироль стал лауреатом премии по экономике за "анализ силы рынка и регулирования". Тироль глубже других проанализировал то, что можно назвать темной стороной погони за прибылью.
Кроме того, премия мира вручена пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзаи и борцу за права детей Кайлашу Сатьяртхи из Индии. Они получили свою награду за "их борьбу с дискриминацией детей и молодежи, а также за отстаивание прав всех детей на образование". Стоить отметить, что в прошлом году Юсуфзай также получила премию имени Анны Политковской и премию имени Сахарова.
Нобелевская премияНобелевская премия - одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
Награда была названа в честь ее учредителя - шведского инженера-химика Альфреда Нобеля, который в 1867 году изобрел динамит, а в 1888-м - баллистит, и являлся организатором и совладельцем многих предприятий по производству взрывчатых веществ.
Нобелевские премии присуждаются ежегодно (с 1901 года) за выдающиеся работы в области физики, химии, медицины и физиологии, экономики (с 1969 года), за литературные произведения, за деятельность по укреплению мира.
В 2011 году размер премий составлял 10 миллионов шведских крон. В 2012-м денежный размер премий был уменьшен до 8 миллионов крон (1,1 миллиона долларов). Всего с 1901-го по 2012 год были награждены 862 лауреата - 838 человек и 24 организации.
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