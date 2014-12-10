В Осло и Стокгольме вручили Нобелевские премии 2014 года

Фото: nobelprize.org

В шведской и норвежской столицах 10 декабря состоялось вручение Нобелевской премии. По традиции, лауреатов чествуют 10 декабря - в день памяти Альфреда Нобеля.

Лауретами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали американский нейробиолог Джон О'Киф, а также норвежские ученые Мэй-Бритт и Эдвард Мозер. Ученые получили премию за открытие в мозге системы клеток, определяющих положение в пространстве. Эта система уже получила неофициальное название внутреннего GPS человека.

Обладателями премии в области физики стали три ученых из Японии. Награду получили Исама Акасака, Хироши Амано и Судзи Накамура "за изобретение эффективных синих светодиодов, обеспечивающих яркие и энергосберегающие источники белого света". Как говорится в мотивации решения Нобелевского комитета, "лауреаты изобрели новый энергосберегающий и экологичный источник света - синий светодиод (LED). Он дает новые возможности для получения белого света, являющиеся более устойчивой и эффективной альтернативой старым источникам света".

В разделе "химия" лауреатами стали два ученых из США и исследователь из Германии. Ученые из США Эрик Бетциг и Уильям Мернер, а также немецкий физик Штефан Хелль получили награду за "развитие флуоресцентной микроскопии со сверхвысоким разрешением".

Нобелевским лауреатом по литературе стал французский писатель и сценарист Патрик Модиано "за искусство памяти, которым он вызвал к жизни самые непостижимые людские судьбы и раскрыл мир оккупации". Абсолютное большинство его произведений автобиографичны, а их главная тема - оккупация Франции во время Второй мировой войны.

Французский ученый Жан Тироль стал лауреатом премии по экономике за "анализ силы рынка и регулирования". Тироль глубже других проанализировал то, что можно назвать темной стороной погони за прибылью.

Кроме того, премия мира вручена пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзаи и борцу за права детей Кайлашу Сатьяртхи из Индии. Они получили свою награду за "их борьбу с дискриминацией детей и молодежи, а также за отстаивание прав всех детей на образование". Стоить отметить, что в прошлом году Юсуфзай также получила премию имени Анны Политковской и премию имени Сахарова.