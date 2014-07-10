Американская компания начала продажу анатомических 3D-наушников

Фото: nrml.com

Американский стартап Normal начал принимать заказы на индивидуальные 3D-наушники. Каждая модель будет готовиться индивидуально, с учетом строения уха конкретного человека.

Пользователи могут сделать до 10 фотографий своих ушей, выбрать цвет, длину шнура, определить некоторые другие параметры и оформить заказ на производство в Нью-Йорке. Там происходит 3D-печать, сборка и отправка наушников по указанному адресу.

"Существующий процесс производства индивидуальных наушников чрезвычайно сложен: он включает в себя посещение врача, неудобные силиконовые формы и потраченные впустую сотни, а иногда и тысячи долларов. Мы хотели сделать цены и само производство более доступными для потребителей", - рассказала одна из основательниц компании Никки Кауфман в интервью 3DPrint.com

Стоимость наушников составляет 199 долларов, включая налоги и доставку. Весь процесс - от заказа до доставки покупателю - занимает около двух суток. В августе основатели Normal планируют открыть офис в нью-йоркском районе Челси.

Стартап уже привлек инвестиции на 5 миллионов долларов. В него вложились такие фонды, как RRE, Maveron, NEA, Contour, The Social + Capital Partnership и Vegas Tech Fund.

Кроме того, на этой неделе Normal выпустил собственное приложение для iPhone и Android-смартфонов.