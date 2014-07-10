Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

10 июля 2014, 11:51

Американская компания начала продажу анатомических 3D-наушников

наука 3D США наушники стартапы трехмерная печать

Фото: nrml.com

Американский стартап Normal начал принимать заказы на индивидуальные 3D-наушники. Каждая модель будет готовиться индивидуально, с учетом строения уха конкретного человека.

Пользователи могут сделать до 10 фотографий своих ушей, выбрать цвет, длину шнура, определить некоторые другие параметры и оформить заказ на производство в Нью-Йорке. Там происходит 3D-печать, сборка и отправка наушников по указанному адресу.

"Существующий процесс производства индивидуальных наушников чрезвычайно сложен: он включает в себя посещение врача, неудобные силиконовые формы и потраченные впустую сотни, а иногда и тысячи долларов. Мы хотели сделать цены и само производство более доступными для потребителей", - рассказала одна из основательниц компании Никки Кауфман в интервью 3DPrint.com

Стоимость наушников составляет 199 долларов, включая налоги и доставку. Весь процесс - от заказа до доставки покупателю - занимает около двух суток. В августе основатели Normal планируют открыть офис в нью-йоркском районе Челси.

Стартап уже привлек инвестиции на 5 миллионов долларов. В него вложились такие фонды, как RRE, Maveron, NEA, Contour, The Social + Capital Partnership и Vegas Tech Fund.

Кроме того, на этой неделе Normal выпустил собственное приложение для iPhone и Android-смартфонов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать