Российские ученые научились определять IQ по волосам

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Интересную закономерность между уровнем IQ и микроэлементным составом волос обнаружили химики Томского государственного университета (ТГУ), сообщает пресс-служба вуза.

В эксперименте участвовали 50 бакалавров химического факультета, рассказал научный сотрудник ТГУ Владимир Отмахов. Студенты самостоятельно собирали материал для исследований и проводили анализ.

Оказалось, что чем выше уровень интеллекта, тем меньше концентрация олова в организме. При уровне IQ 130-140 содержание олова составляет 0,5 мкг/г. Такая же ситуация с кадмием. Большое содержание – 1 мкг/г – отмечено при уровне IQ 90.

У тех студентов, чей интеллектуальный потенциал на уровне IQ 130 -140, концентрация кадмия не превышает 0,2 мкг/г.