Фото: cas.au.dk

Датские археологи обнаружили к западу от города Кеге, который располагается на острове Зеландия, древнюю крепость викингов. Строение круглой формы окружает вал и частокол деревянных заточенных бревен, сообщается на сайте Орхусского университета Дании.

До этого на территории этой страны были обнаружены всего четыре крепости подобной формы. После чего ученые решили, что в Дании больше нет таких конструкций. Поэтому датские специалисты называют нынешнюю находку уникальной, считая, что она может попасть в учебники истории.

Ученые отмечают, что викинги проживали и в других странах, но именно круглые крепости находят только в Дании, причем очень редко, поэтому исследователи уже оставили надежду найти новое сооружение.

Так, последняя крепость в Дании была обнаружена 60 лет назад. Ранее там раскопали укрепления Аггерсборг и Фюркат в Северной Ютландии, Треллеборг в Западной Зеландии и Ноннебаккен на Фюне возле Оденсе.

Новая крепость, которая уже получила имя Валле Боргринг, оказалась третьей по размеру из всех пяти укреплений. Ее диаметр составляет 145 м. Примечательно, что археологи нашли древнее сооружение при помощи лазера, которым они сканировали почву.

Пока ученые не определили точный возраст находки. Однако есть предположения, что ей около тысячи лет. В то время Данией правил король Харальд Синезубый.

Этот воитель получил такое имя из-за любви к чернике. В учебники истории Харальд, впрочем, вошел как завоеватель Норвегии, обративший эту страну в христианство.И именно в честь этого викинга назвали всем известный интерфейс для беспроводной передачи данных - Bluetooth.