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Наука

07 августа 2014, 16:25

Промзоны надо превращать в инновационные технопарки - Сметанов

наука бизнес технопарки инновации

Фото: ИТАР-ТАСС

Территории московских промзон можно использовать под производственно-промышленные предприятия, а также инновационных технопарков и инкубаторов, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор научно-производственного предприятия "Сапфир" Александр Сметанов.

"В Москве много промышленных зон, будущее которых я вижу на примере своего предприятия - это создание инновационных технопарков и инкубаторов. Мы занимаемся оборонно-промышленным комплексом и разработкой тех изделий, которые необходимы непосредственно нашей армии. И здесь непочатый край работы. И поэтому должен развиваться наукоемкий бизнес, для которого есть здесь все возможности", - сказал гендиректор.

При этом Сметанов отметил, что за последние годы наукоемкий бизнес значительно потерял в кадровом составе.

"Вернуть кадровый состав обратно будет очень тяжело, он очень постарел. Поэтому мы предлагаем брать молодых креативных ребят. И их очень много. Только нужно уметь найти и непосредственно привести их на предприятие. Делается это очень просто. Я являюсь преподавателем одного из университетов, где подбираю молодых ребят, которые приходят к нам на производство, в наш малый бизнес", - рассказал Сметанов.

Технопарки Москвы

К 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Для резидентов этих объектов правительство Москвы установит льготы.

Речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемую в бюджет города.

Налоговая ставка для подобных организаций составит 13,5% в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории технополиса, технопарка или индустриального парка.

Льготы предоставляются на десять лет с момента присвоения организации статуса резидента или управляющей организации технополиса, технопарка или индустриального парка.


Он добавил, что научно-производственные предприятия нуждаются в выпускниках технических факультетов таких вузов, как МИРА (Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики), МАМИ (Московский государственный машиностроительный университет), МГТУ имени Баумана и других.

"Нам нужны в том числе выпускники экономических вузов, где готовят менеджеров. Настоящих менеджеров сейчас в России становится все меньше и меньше, соответственно некому руководить", - подчеркнул Сметанов.

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При этом отечественные наукоемкие технологии готовы обеспечить соответствующий уровень дохода молодежи. "Предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют достаточно ресурса, который можно использовать как раз для того, чтобы давать молодым кадрам возможность развиваться. Кстати, зарплаты на предприятиях у тех ребят, которые пришли в производство, очень неплохие", - сказал он.

Сметанов напомнил, что в Москве существует программа по организации технопарков, и как раз "Сапфир" стал первым коммерческим технопарком в столице.

"Сейчас Москва разрабатывает достаточное количество программ, в частности, по созданию и молодежных центров, и компенсации затрат по налогам и по проблемам получения кредита. То есть работа идет", - рассказал Сметанов. Он добавил, что на сентябрь планируется запуск молодежного инновационного технического центра.

НПП "Сапфир"

НПП "Сапфир" является базовым предприятием российской оборонной промышленности, осуществляет поставки микропроцессоров для нужд Роскосмоса и Минатома Российской Федерации. Предприятие имеет огромный опыт производства и разработки наукоемкой продукции, применяемой в бортовых системах и вычислительных комплексах баллистических ракет. На производственной базе "Сапфира" работают множество предприятий малого и среднего бизнеса.
Сюжет: Как поддерживают науку в столице

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