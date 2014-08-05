Ученые разработали систему зарядки гаджетов с помощью Wi-FI

Фото: iotwifi.cs.washington.edu

Американские исследователи разработали систему, способную заряжать мобильные устройства с помощью Wi-Fi. Об этом сообщает официальный сайт Вашингтонского университета.

"Wi-Fi обратного рассеивания" (Wi-Fi Backscatter), как оскрестили проект сами ученые, является первой системой, которая позволяет подключить устройства без батарей к сети Wi-Fi. В основу системы легли ранние исследования, показавшие, как маломощные электронные устройства (например, электронные часы) могут работать без батарей, получая энергию из беспроводных сигналов.

Последняя разработка позволила продвинуть исследование на шаг вперед - ученые подключили каждый из гаджетов к интернету. Ранее это было невозможно, так как даже самые маломощные устройства Wi-Fi потребляли в 3-4 раза больше энергии, чем можно было бы собрать из электромагнитных сигналов.

"Если "интернет вещей" окажется успешен, то мы должны будем обеспечить связь миллиардов устройств без батарей, которые будут включены в повседневные предметы. Теперь мы можем подключить устройства к Wi-Fi, потребляя гораздо меньше энергии, чем обычно", - заявил доцент факультета компьютерной науки и техники Вашингтонского университета Шьям Голлакота.