Ученые разработали систему зарядки гаджетов с помощью Wi-FI

Фото: iotwifi.cs.washington.edu
Американские исследователи разработали систему, способную заряжать мобильные устройства с помощью Wi-Fi. Об этом сообщает официальный сайт Вашингтонского университета.
"Wi-Fi обратного рассеивания" (Wi-Fi Backscatter), как оскрестили проект сами ученые, является первой системой, которая позволяет подключить устройства без батарей к сети Wi-Fi. В основу системы легли ранние исследования, показавшие, как маломощные электронные устройства (например, электронные часы) могут работать без батарей, получая энергию из беспроводных сигналов.
Последняя разработка позволила продвинуть исследование на шаг вперед - ученые подключили каждый из гаджетов к интернету. Ранее это было невозможно, так как даже самые маломощные устройства Wi-Fi потребляли в 3-4 раза больше энергии, чем можно было бы собрать из электромагнитных сигналов.
"Если "интернет вещей" окажется успешен, то мы должны будем обеспечить связь миллиардов устройств без батарей, которые будут включены в повседневные предметы. Теперь мы можем подключить устройства к Wi-Fi, потребляя гораздо меньше энергии, чем обычно", - заявил доцент факультета компьютерной науки и техники Вашингтонского университета Шьям Голлакота.
История вопроса"Интернет вещей" (от англ. Internet of Things, IoT) - концепция сети передачи данных физических объектов ("вещей"), которые оснащены встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или окружающим миром. Главная идея заключается в организации таких сетей как явлении, способном перестроить экономические и общественные процессы, а также исключающим из части действий и операций необходимость участия человека.
Концепция сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия объектов между собой и с внешним окружением. Особую роль в интернете вещей играют средства измерения, обеспечивающие преобразование сведений о внешней среде в машиночитаемые данные, и тем самым наполняющие вычислительную среду значимой информацией.
Используется широкий класс средств измерения, от элементарных датчиков (например, температуры, давления, освещенности), приборов учёта потребления (таких, как интеллектуальные счётчики) до сложных интегрированных измерительных систем.
В рамках концепции "интернета вещей" принципиально объединение средств измерения в сети (такие, как беспроводные сенсорные сети, измерительные комплексы), за счёт чего возможно построение систем межмашинного взаимодействия.