Закон о реформе РАН принят во втором чтении

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Государственная Дума во втором, основном чтении приняла закон о реформе Российской академии наук. "За" проголосовали 344 депутата, голосовавших "против" не было, один депутат воздержался, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Третье чтение будет осенью, после парламентских каникул. В пятницу, 5 июля, проходит последнее заседание весенней сессии Госдумы.

Ранее в пятницу думцы приняли к законопроекту ряд компромиссных поправок. В частности, депутаты отказались ликвидировать академию наук. Так, в тексте первого чтения присутствовала норма, согласно которой РАН "может быть реорганизована или ликвидирована". Исправленная ко второму чтению норма гласит, что академия может быть только реорганизована.

Также за РАН сохранится статус государственного бюджетного учреждения. Ранее в законопроекте предполагалось, что академия наук станет общественно-государственным объединением.

Еще одна значимая поправка упраздняет звание члена-корреспондента академии наук. Однако в течение трех лет нынешние членкорры могут получить звание академиков. Поправка касается членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук. Вместе с тем институт членкорров в РАН будет сохранен еще на три года.

В четверг члены аграрного думского комитета предложили передать Россельхозакадемию в ведение Минсельхоза и исключить эту академию из проекта федерального закона, который предполагает слияние РАН с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук. Глава комитета отметил, что это было необходимо сделать с учетом отраслевой направленности деятельности Россельхозакадемии.