Ученые в России разработали систему роботов для защиты морских границ

Фото: ИТАР-ТАСС

В России разработали систему защиты морского пространства, состоящую из подводных, наводных и летающих роботов, передает МИА "Россия сегодня".

Аппараты будут иметь как классический двигатель внутреннего сгорания, так и силовую установку, работающую за счет энергии солнца или волн. Управлять роботами будет единая система, проект которой уже готов к масштабным разработкам.

Как отмечают разработчики, в систему защиты войдут роботизированные управляемые катера, глайдеры, беспилотники, буи и датчики.

Добавим, что концерн "Моринформсистема-Агат", разрабатывающий охранную систему, занимается созданием боевых комплексов для подводных лодок и надводных кораблей, ракетных комплексов и систем обнаружения.