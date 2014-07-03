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Наука

03 июля 2014, 23:01

Нанокопия полотна Моне стала самой маленькой картиной в мире

наука ученые картина нанокопия

Фото:American Chemical Society

Специалисты из Сингапура создали копию картины Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце" шириной всего 300 микрометров, что составляет одну миллионную доли метра, сообщает издание New Scientist.

Нанокопия признана самой маленькой картиной в мире. Отмечается также, что из-за использования технологии плазмонных красок ученым удалось в точности воспроизвести цвета оригинала.

Вместо масляных красок художник из Сингапурского университета использовал кремниевые наностолбики, на которых был слой алюминия. Попадая на столбики, свет "выбивает" электроны, которые излучают свет определенной частоты. Ученым удалось получить примерно 300 цветов.

Раньше плазмонные картины "писали" на золоте и серебре, и палитра их состояла из 15 оттенков. Новый метод помогает не только создавать копии картин из нанопикселей, но и записывать на них данные, а также делать микроскопические противокражные бирки.

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