Японские биологи придумали метод, за 30 минут распознающий вирус Эбола

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Японские ученые разработали метод, благодаря которому всего за полчаса можно определить наличие вируса Эбола в организме человека, сообщает агентство Франс Пресс.

Профессор Дзиро Ясуда и его команда из Университета Нагасаки утверждают, что их процесс также дешевле, чем те системы, которые используются в настоящее время. Кроме того, он позволяет определить наличие вируса в течение 30 минут вместо необходимых ранее нескольких часов.

"Новый метод проще и может использоваться в странах, где недоступно дорогостоящее оборудование для проведения тестов", - рассказал Ясуда. По его словам, новая система стоит несколько сотен долларов, которые пострадавшие страны в состоянии потратить на ее приобретение.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что российские медики разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола. Она имеет первые положительные результаты доклинических испытаний.

По ее словам, сейчас специалисты проводят дальнейшие испытания вакцины. Кроме того, Минздрав проводит мероприятия по пресечению заболевания лихорадкой Эбола в России.

"Это все мероприятия по контролю за санитарно-эпидемологической обстановкой, формирование тотальной настороженности. Это скрининг всех рейсов, транзитных и прямых из западной и центральной Африки - порядка 36 рейсов в день. Отдельная работа с вузами, куда сейчас возвращаются студенты из Африки", - пояснила Вероника Скворцова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован более чем у трех тысяч пациентов, погибли свыше полутора тысяч человек.