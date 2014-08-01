Советский военный спутник "Космос-903" упадет на Землю 2 августа

Советский спутник военного назначения "Космос-903" упадет на землю 2 августа, передает "Интерфакс".

Ожидается, что аппарат упадет над Северной Атлантикой, некоторые несгоревшие частицы "Космоса" достигнут земли. Ранее американская система контроля космического пространства Spacetrack зафиксировала отсоединение двух фрагментов спутника.

Спутник "Космос-903"

Советский спутник системы раннего предупреждения о ракетном нападении "Космос-903" (тип "Око") был запущен в 1977 году с космодрома Плесецк.

Он стал одним из первых космических аппаратов, вошедших в группировку спутников - прототип космической системы раннего предупреждения. Позже систему "Око" усовершенствовали - в 90-е годы на орбите находилось более 10 спутников, причем группировка была связана с наземными системами обнаружения.

