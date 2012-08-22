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22 августа 2012, 16:32

Компании США обвиняют в незаконном сборе информации о детях

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ИТАР-ТАСС

Ряд крупных американских компаний обвиняются в нарушении закона о защите частной жизни детей. Под подозрение попали рестораны быстрого питания McDonald's, General Mills и Subway, а также детские телеканалы Nickelodeon и Cartoon Network.

Как сообщает The New York Times,, жалобу на компании в Федеральную комиссию по торговле США направили около 20 общественных организаций и правозащитных групп.

Согласно заявлению правозащитников, фирмы через собственные сайты незаконно получали личную информацию детей. Речь идет о данных, которые сайты не имеют права требовать от детей младше 13 лет без согласия родителей.

Как отмечают правозащитники, нарушения законодательства в этой сфере происходят очень часто. К примеру, когда дети играют в онлайн-игры на сайтах известных компаний, они нередко используют кнопку "Пригласить друга". А при использовании этой опции на сайтах требуется указывать электронные адреса знакомых. Однако это делается без их согласия или согласия их родителей.

Также общественные организации просят Федеральную комиссию по торговле проверить законность маркетинговых практик указанных сетей фаст-фуда. Например, фирмы используют специальные компьютерные коды для отслеживания активности детей в интернете, а также предлагают им загрузить на сайт свою фотографию.

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