МГУ попросил ГИБДД принять меры после скандального заезда на Hummer

Администрация МГУ им. М.В. Ломоносова ждет действий от ГИБДД после публикации в соцсетях видео, на котором хулиганы ездят на внедорожнике по лестнице вуза, сообщают РИА Новости.

Как заверили в МГУ, администрация университета неоднократно обращалась в Госавтоинспекцию с просьбой усилить меры дорожной безопасности на территории вуза.

"Каждый вечер в район Воробьевых гор выезжают сотни стрит-рейсеров, нарушая правила дорожного движения, включают громко музыку в ночное время, устраивают гонки под окнами общежитий", – сообщили в вузе.

При этом установленные на территории лежачие полицейские, шлагбаумы и даже цветочные клумбы не мешают гонщикам – хулиганы их объезжают по тротуарам.