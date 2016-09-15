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15 сентября 2016, 19:29

ПДД

МГУ попросил ГИБДД принять меры после скандального заезда на Hummer

Администрация МГУ им. М.В. Ломоносова ждет действий от ГИБДД после публикации в соцсетях видео, на котором хулиганы ездят на внедорожнике по лестнице вуза, сообщают РИА Новости.

Как заверили в МГУ, администрация университета неоднократно обращалась в Госавтоинспекцию с просьбой усилить меры дорожной безопасности на территории вуза.

"Каждый вечер в район Воробьевых гор выезжают сотни стрит-рейсеров, нарушая правила дорожного движения, включают громко музыку в ночное время, устраивают гонки под окнами общежитий", – сообщили в вузе.

При этом установленные на территории лежачие полицейские, шлагбаумы и даже цветочные клумбы не мешают гонщикам – хулиганы их объезжают по тротуарам.

15 сентября в одной из популярных соцсетей появилосьвидео, на котором хулиганы на автомобиле Hummer ездят по лестнице здания физического факультета МГУ. Пользователи интернета уже назвали это опасное вождение "очередным эпизодом из жизни столичных мажоров".

Госавтоинспекция уже начала проверку по данному факту.

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