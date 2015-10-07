Лечебные профилактории не помогут реабилитировать наркозависимых – эксперт

Фото: m24.ru

ФСКН предлагает воссоздать лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) для реабилитации наркозависимых. С такой идеей выступил глава ведомства Виктор Иванов.

Психиатр-нарколог, эксперт Национального антинаркотического союза Марат Агинян рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему лечебно-трудовые профилактории не помогут реабилитировать бывших наркозависимых.

"ЛТП просуществовали 20 лет. Чаще всего в них находились алкоголики. Тогда наркомания была не на такой высоте, как сейчас. За все время через ЛТП прошло 2 миллиона человек. Но после этого никто из них не остался в трезвости. Первый аргумент против ЛТП – неэффективность.

А вот если посмотреть статистику стабильных ремиссий пациентов, прошедших программы реабилитации, мы увидим, что от 40 до 60 процентов бывших наркоманов и алкоголиков остаются в стабильной трезвости. Таким образом, реабилитационные центры, которыех сейчас все больше, спасают почти каждого второго, и их нужно развивать. Принудительно-карательная практика ненаучна и неэтична. Она не работает", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", на построение новой системы реабилитации ФСКН просит 1,5 миллиарда рублей. Однако медики считают, что ЛТП абсолютно неэффективны, поскольку работа в них построена на принципе принуждения и изоляции.

Напомним, в России работает горячая линия для людей, страдающих от наркотической зависимости. Позвонив по телефону 8 (800) 700 50 50, можно получить квалифицированную бесплатную помощь.