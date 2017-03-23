Песня "Тает лед" группы "Грибы" пропагандирует наркоманию – психоаналитик

Фото: кадр из клипа

Песня "Тает лед" группы "Грибы" пропагандирует неправильный образ жизни и наркоманию. Об этом Агентству "Москва" заявила психоаналитик, член Российского общества гештальт-терапевтов, преподаватель Московского института психоанализа Ирина Смолярчук.

Она отметила, что стиль техно-бит успокаивает и погружает в транс, а в этом состоянии человек становится легко управляемым. По словам эксперта, фраза из песни "Медведь руками поедает сладкий мед и не любит шоколад" – это терминология субкультур, причастные к которым ведут нездоровый образ жизни.

По словам психоаналитика, фразу "Я надену свой костюм, тебе нравится велюр" подростки используют в разговорах о суициде. Сравнения "поцелуев" с "карамелью" – тоже терминология наркоманов.

Группа "Грибы" стала очень популярной после выхода клипов "Интро" и "Копы". Ролики группы посмотрели на YouTube в общей сложности более 20 миллионов пользователей.