Российские врачи будут стирать память наркоманам

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Министерства здравоохранения России разработают средства, позволяющие стирать память рецепторов наркоманов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову, у российских медиков есть наработки, которые в дальнейшем позволят стирать память наркоманов, отвечающую за привыкание к психотропным веществам.

Как отметила Скворцова, за последние годы количество детей, страдающих наркоманией, снизилось в два раза. По данным ФСКН, в России около трех миллионов человек регулярно употребляют различные наркотические вещества.