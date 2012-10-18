Форма поиска по сайту

18 октября 2012, 12:21

Российские врачи будут стирать память наркоманам

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Министерства здравоохранения России разработают средства, позволяющие стирать память рецепторов наркоманов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову, у российских медиков есть наработки, которые в дальнейшем позволят стирать память наркоманов, отвечающую за привыкание к психотропным веществам.

Как отметила Скворцова, за последние годы количество детей, страдающих наркоманией, снизилось в два раза. По данным ФСКН, в России около трех миллионов человек регулярно употребляют различные наркотические вещества.

